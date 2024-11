Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



21.11.2024 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE



Unternehmen: GESCO SE

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2024

Kursziel: 26,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen



Anhaltende Investitionszurückhaltung belastet weiterhin

In den Neunmonatszahlen der GESCO SE spiegelt sich die mit der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und den hohen makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten einhergehende Investitionszurückhaltung in der Industrie und dabei insbesondere im Maschinenbau deutlich wider. Derzeit bewertet die deutsche Industrie ihre Situation laut einer aktuellen Ifo-Umfrage als miserabel, Anzeichen für eine wirtschaftliche Belebung sind bislang nicht erkennbar und die anstehenden politischen Veränderungen in Deutschland und den USA sorgen zunächst einmal noch für zusätzliche Verunsicherung.

Positiv ist aber anzumerken, dass die GESCO-Töchter bisher keine nennenswerten Kundenverluste an den Wettbewerb beobachten. Zudem hat die Gruppe vor dem Hintergrund der anhaltend trüben Aussichten eine Reihe von Maßnahmen zur Kostenreduktion und Ergebnisstabilisierung ergriffen. Auch aufgrund der damit verbundenen Optimierungen sieht der Vorstand die GESCO-Unternehmen strukturell und in ihren jeweiligen Märkten gut aufgestellt, um bei einer konjunkturellen Belebung hiervon überproportional profitieren zu können.



Zudem wurde mittlerweile auch das Working Capital insbesondere bei Doerrenberg wieder auf ein normalisiertes Niveau abgebaut. Vor allem dadurch bedingt erhöhte sich der Free Cashflow in der Berichtsperiode deutlich auf 22,6 Mio. Euro gegenüber 8,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dabei gehen wir angesichts der in den letzten beiden Quartalen auf niedrigem Niveau stabilisierten Materialpreise und Legierungszuschläge davon aus, dass die Windfall-Losses bei Doerrenberg nun sukzessive auslaufen. Und bei einer konjunkturellen Belebung können hier künftig auch wieder Windfall-Profits anfallen.



Auf dem aktuellen Kursniveau liegt die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit 146,9 Mio. Euro bei nur knapp 56 Prozent des zum 30. September 2024 ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 263,6 Mio. Euro, das 25,52 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie entspricht. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 57,1 Prozent zum Ende der ersten neun Monate 2024 bilanziell unverändert solide aufgestellt.

Insgesamt bestätigen wir daher unsere Empfehlung, den Anteilsschein der Wuppertaler Industriegruppe mit Hidden Champions des deutschen Mittelstands bei einem minimal auf 26,50 Euro angepassten Kursziel zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31397.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



Kontakt für Rückfragen:

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24

Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44



Büro Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21

Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22



E-Mail: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2035173 21.11.2024 CET/CEST



°