Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt und produziert Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist in den geografischen Segmenten Europa, Amerika sowie Afrika, Asien und Australien tätig. Dräger wurde 1889 gegründet, befindet sich noch immer in Familienbesitz und hat seinen Hauptsitz in Lübeck, Deutschland. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 03. Dezember um 15:00 Uhr im Rahmen der German Select Conference einen Online-Roundtable mit Thomas Fischler, Head of Treasury & IR. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-15-00/DRW3-GR zur Verfügung gestellt.