Die Wall Street hat am Donnerstag einen durchwachsenen Handelsstart verzeichnet. In der ersten Stunde nach der Opening Bell legte der legte der Dow Jones leicht zu, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 nachgaben. Bei den Einzelwerten stehen erneut die Technologiewerte im Fokus. Konkret steht der US-Leitindex knapp eine Stunde nach Handelsbeginn bei 43.504 Punkten und damit rund 0,2 Prozent im Plus. An der Indexspitze gewinnt die Aktie von Salesforce rund vier Prozent. Schlusslicht ist dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...