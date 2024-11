Der DAX hat am Donnerstag wieder Zugewinne verzeichnen und sich von der 19.000er-Marke nach oben absetzen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 19.146,17 Punkten aus dem Handel. Und auch zum Handelsstart in den Freitag könnte es noch etwas weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 19.170 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss extrem ruhig. Am Vormittag steht die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex ...

