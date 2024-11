NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Investoren- und Analystenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Vorstand des Chemiekonzerns hält das Jahresgewinnziel trotz des hierfür benötigten deutlichen Anstiegs im Schlussquartal immer noch für durchaus erreichbar, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die laufende Restrukturierung wolle der Vorstand weiter vorantreiben und auch eine aktive Rolle bei einer Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie spielen./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 07:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2024 / 07:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111