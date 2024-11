Die Allianz SE verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, während sich gleichzeitig Veränderungen in der Aktionärsstruktur abzeichnen. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung am Münchner Versicherungskonzern marginal reduziert. Der Anteil der Stimmrechte sank von zuvor 6,97 Prozent auf nun 6,90 Prozent. Diese Änderung wurde im Rahmen einer freiwilligen Konzernmitteilung am 22. November 2024 bekanntgegeben, wobei die Schwelle bereits am 19. November 2024 unterschritten wurde.

Aktuelle Kursentwicklung

Im XETRA-Handel zeigt sich die Allianz-Aktie mit leichten Verlusten. Der Kurs rutschte auf 289,10 Euro ab, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Allerdings bewegt sich die Aktie weiterhin in einem komfortablen Abstand zum 52-Wochen-Tief von 228,70 Euro. Analysten bleiben optimistisch und sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 314,43 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

