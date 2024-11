Der DAX hat am Freitag kräftig zugelegt und damit auch auf Wochensicht Gewinne verbucht. Auch heute deutet sich zum Handelsstart ein Plus an, obwohl die Vorgaben aus Asien durchwachsen sind. Unterstützung kommt dabei erneut von der Wall Street. Während MicroStrategy und SMCI mit Kurskapriolen und Spekulationen Schlagzeilen machen, überzeugt Zalando mit einer Premium-Strategie und innovativen Tools. In der Industrie bleiben die Herausforderungen jedoch groß, wie der Führungswechsel bei Knaus Tabbert ...

