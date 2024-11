EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenübernahme

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten



25.11.2024 / 09:30 CET/CEST

Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten



Alle Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sind erfüllt

KKR-geführtes Konsortium hat sich im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots etwa 87,41 Prozent aller ausstehenden Encavis-Aktien gesichert

Aktionäre erhalten 17,50 EUR in bar für jede angediente Encavis-Aktie

Delisting von Encavis soll so schnell wie rechtlich und praktisch möglich durchgeführt werden



Hamburg, 25. November 2024 - Encavis AG ("Encavis" oder "das Unternehmen") hat bekannt gegeben, dass alle Angebotsbedingungen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Elbe BidCo AG ("BidCo" oder die "Bieterin") erfüllt worden sind. Die Bieterin hat mitgeteilt, dass die letzte noch ausstehende regulatorische Freigabe erteilt wurde und das Angebot innerhalb der nächsten acht Bankarbeitstage vollzogen wird. Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots hat sich die BidCo etwa 87,41 Prozent aller ausstehenden Encavis-Aktien zu einem Angebotspreis von 17,50 EUR je Aktie gesichert, darunter rund 31 Prozent durch verbindliche Vereinbarungen mit bestehenden Aktionären des Unternehmens. Nach Abwicklung des Angebots wird die Bieterin insgesamt rund 87,73 Prozent der Encavis-Aktien halten. Bereits am 14. März 2024 haben Encavis und die BidCo eine Investorenvereinbarung über den Abschluss einer strategischen Partnerschaft unterzeichnet.



Die BidCo ist eine von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft, die von KKR beraten und verwaltet wird. Das Familienunternehmen Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG ("Viessmann") beteiligt sich als Co-Investor an dem von KKR geführten Konsortium, ebenso wie der bisherige Investor ABACON CAPITAL ("Abacon").



Die Transaktion und die strategische Partnerschaft mit der BidCo ermöglichen es Encavis, ihre Wachstumsstrategie zu beschleunigen, ihr Portfolio zu erweitern und ihre Marktposition als führender unabhängiger Stromerzeuger in Europa zu stärken. Die BidCo beabsichtigt, das Wachstum von Encavis in allen Segmenten zu unterstützen, indem sie erhebliche finanzielle Mittel bereitstellt. Ziel ist es, die Projektpipeline zu erweitern, Kapazitäten zu erhöhen und die Reichweite in den Kernmärkten zu stärken.



Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) von Encavis, sagte: "Mit dem Abschluss des Angebots werden wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen - mit starken Investoren an unserer Seite, die von unserem Potenzial überzeugt sind und ihre Expertise und Ressourcen in das weitere Wachstum von Encavis einbringen werden. Gemeinsam werden wir unsere Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien und unsere Kompetenzen weiter ausbauen und die Marktposition von Encavis in Europa stärken."



Vincent Policard, Partner und Co-Head of European Infrastructure bei KKR, sagte: "Gemeinsam mit unseren Partnern im Konsortium freuen wir uns, Encavis mit langfristigem Kapital und unserer Expertise auf ihrem Wachstumspfad zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Diese strategische Investition ermöglicht es nicht nur Encavis, die Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien noch besser zu nutzen, sondern steht auch im Einklang mit der Mission von KKR, ein energieunabhängigeres Europa zu fördern."



Max Viessmann, CEO von Viessmann: "Mit unserer Beteiligung an Encavis in Kooperation mit KKR setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Mission, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten und durch unternehmerisches Engagement aktiv zur globalen Energiewende beizutragen. Wir freuen uns darauf, Encavis auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen und gemeinsam mit unseren Partnern Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu übernehmen."



Tobias Krauss, CEO von Abacon: "Encavis ist für Abacon nicht nur ein strategisch, sondern auch persönlich wichtiges Projekt. Zum einen hat unser Gründer Albert Büll am Aufbau von Encavis seit vielen Jahren wesentlich mitgewirkt. Zum anderen ist saubere Energie eines der großen Themen unserer Zeit. Encavis hat großes Potential und wir freuen uns, gemeinsam mit starken Partnern auch an der Zukunft des Unternehmens beteiligt zu sein."



Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen ist das öffentliche Übernahmeangebot erfolgreich und die Zahlung des Angebotspreises in Höhe von 17,50 EUR je Encavis-Aktie wird an die Encavis-Aktionäre angewiesen, die ihre Aktien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angedient hatten. Weitere Informationen zur Abwicklung und zur Übertragung der angedienten Aktien als Teil des öffentlichen Übernahmeangebots sind abrufbar unter www.elbe-offer.com .



Nach der Abwicklung des Angebots besteht die Absicht, das Delisting von Encavis so schnell wie rechtlich und praktisch möglich durchführen zu lassen, um von der finanziellen Flexibilität und dem langfristigen Engagement von KKR und Viessmann zu profitieren.



KKR startete sein globales Infrastrukturgeschäft im Jahr 2008 und ist seitdem zu einem der größten Infrastrukturinvestoren weltweit mit einem Team von mehr als 120 engagierten Investmentprofis gewachsen. Das Unternehmen verwaltet derzeit weltweit ein Infrastrukturvermögen von rund 77 Mrd. US-Dollar und hat über 90 Infrastrukturinvestitionen in einer Reihe von Teilsektoren und Regionen getätigt. Die Infrastrukturplattform von KKR wurde speziell für langfristige, kapitalintensive Strukturinvestitionen entwickelt.



Über Encavis:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com .



Über KKR:

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner Versicherungstochtergesellschaften beziehen.



Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com . Für weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group, finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com .



Über Viessmann Generations Group:

1917 gegründet, ist das unabhängige Familienunternehmen Viessmann heute eine globale, breit diversifizierte Gruppe. Alle Aktivitäten basieren auf dem Unternehmensleitbild "Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen" - das ist die Leidenschaft und die Verantwortung, die die Mitglieder der großen weltweiten Viessmann Familie jeden Tag an- und umtreibt. Diesem Ziel folgend, bietet Viessmann Unternehmen und Mitgestaltern ein Ökosystem, das sich über die Heizungsbranche hinaus für die Vermeidung, Reduktion und Speicherung von CO2 einsetzt.



Über ABACON CAPITAL:

ABACON CAPITAL ist eine zukunftsorientierte Investmentholding in Familienhand, die in den Bereichen nachhaltige Energie, innovative Mobilitätslösungen und Deep Tech aktiv ist. Im Fokus steht die Idee von Co-Elevation, dem Produkt aus Menschen, Purpose und nachhaltigem Unternehmertum. Gegründet wurde ABACON CAPITAL von Albert Büll, einem visionären Unternehmer und Investor, der zahlreiche Unternehmen wie die B&L Gruppe, Encavis AG und noventic group erfolgreich aufgebaut hat.



Kontakt:



Encavis AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0) 40 378 562 133

E-Mail: communications@encavis.com



KKR

Fabian Prietzel

Mobil: + 49 (0) 171 86 01 411

E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com



Viessmann Generations Group

Byung-Hun Park

Vice President Corporate Communications

Mobil: + 49 (0) 151 64 911 317

E-Mail: huni@viessmann.com



ABACON CAPITAL

Josef Arweck

Mobil: + 49 (0) 157 34 762 499

E-Mail: arweck@bernstein-group.com

