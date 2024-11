FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas in einem Sektorausblick auf das Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy bestätigte die französische Bank in einer am Montag vorliegenden Studie neben der Erste Group und Monte dei Paschi als "Top Pick". Auf dieser Favoritenliste werden die Aktien von Lloyds , Santander und Commerzbank aber durch Barclays , Eurobank and Julius Bär ersetzt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0031348658,FR0000131104,GB0008706128