Die Wolftank-Gruppe hat kürzlich drei Großaufträge im Gesamtwert von über 10 Mio. EUR in Österreich und Norditalien gewonnen und stärkt damit ihre Position im Wasserstoffsektor. In Kärnten wird das Unternehmen eine Wasserstofftankstelle für 35 öffentliche Busse im Wert von 5,3 Mio. EUR bauen, verbunden mit einem zehnjährigen Wartungsvertrag. In Südtirol wird das Unternehmen an der Errichtung einer Wasserstofftankstelle für 15 Busse beteiligt sein, was weitere 3 Mio. EUR ausmacht. Darüber hinaus steigt Wolftank in den Bereich der Baugeräte ein, indem es eine Wasserstofftankstelle für ein Pilotprojekt eines Wasserstoff Betriebes in Österreich installiert, mit einem Auftragswert von 1,8 Mio. EUR. Diese Entwicklungen sollten erheblich zur Umsatzprognose des nächsten Jahres beitragen und das Vertrauen der Investoren stärken. Aus diesem Grund bestätigen die Analysten von mwb research ihre KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG