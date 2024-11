Bis zu 24 Millionen Euro will die Lichtensteiner EasymotionTec AG mit einer neuen Anleihe einsammeln und damit vor allem die internationale Expansion forcieren. Im Fokus der Gesellschaft steht der Gesundheits- und Fitnessmarkt, der sich in den vergangenen Jahren einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und dem auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum zugetraut wird. Daher kann sich auch der Bond mit fünfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 8,5 Prozent für Anleger lohnen.

