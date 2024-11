DJ Nokia kehrt als Netzwerkaustrüster bei Deutsche Telekom zurück

DOW JONES--Nokia kehrt als Netzwerklieferant bei der Deutschen Telekom zurück. Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben im Bereich Mobilfunk einen sogenannten Open-RAN-Großauftrag an Nokia und Fujitsu vergeben. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. In einer Pressemitteilung erklärten die Finnen, mit der neuen Vereinbarung sei Nokia offiziell als Lieferant für Europas größtes Netz wieder zurück und werde den etablierten Anbieter in dem von der Vereinbarung abgedeckten Bereich ersetzen.

"Dies ist ein bedeutendes Geschäft für Nokia, da wir von dem größten Netzbetreiber in Europa ausgewählt wurden, um unsere Partnerschaft zu erweitern", sagte Tommi Uitto, President of Mobile Networks at Nokia.

Nach einem Bericht von Reuters sollen die Sendeanlagen von Nokia und Fujitsu die Antennen des chinesischen Zulieferers Huawei ersetzen. Für weitere Rückfragen war von der Deutschen Telekom zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Bis 2027 plant die Telekom mehr als 3.000 ORAN-kompatible Antennen-Standorte. Nokia und Fujitsu sollen für diese über 3.000 Standorte Komponenten zur Unterstützung des Open-RAN-Netzwerks liefern. Die Telekom setzt mittlerweile auf das offene Antennen-Zugangsnetz (Open RAN), weil bisher pro Antennenstandort nur Komponenten eines Technologie-Lieferanten genutzt werden können. Mit Open RAN lassen sich aber die Komponenten unterschiedlicher Hersteller kombinieren. Der erste Verbund solcher Antennen funkt seit Dezember 2023 erstmals im kommerziellen Telekom-Netz und versorgt Gebiete in Neubrandenburg.

