© Foto: Martin Joppen / Sanofi

Der französische Pharmariese Sanofi hat ein neues Herstellungszentrum für Impfstoffe in Singapur eröffnet. Die Anlage soll es ermöglichen, die Produktion viel schneller hoch- oder runterzufahren.Der französische Pharmariese Sanofi eröffnete am Mittwoch in Singapur eine 595 Millionen US-Dollar teure Anlage ("evolutive vaccine facility"- EVF) zur Herstellung von Impfstoffen - die einzige dieser Art, die das Unternehmen außerhalb Frankreichs besitzt. Diese Anlage mit dem Namen "Modulus" kann innerhalb weniger Tage zwischen der Herstellung verschiedener Impfstoffe oder Behandlungen wechseln, während dies in herkömmlichen Anlagen mehrere Wochen oder Monate dauert. Sie kann auch so angepasst …