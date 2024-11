Die Voestalpine-Aktie befindet sich seit Ende letzten Jahres im Abwärtstrend, sie wird in Sippenhaft von ThyssenKrupp & Co. genommen. Am Donnerstag verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 18,30 €. Wie geht es hier weiter? Stabiles Geschäftsmodell Auch wenn es sich bei Voestalpine um einen Stahlkonzern handelt, so unterscheidet er sich dennoch gravierend von Konzernen wie ThyssenKrupp oder anderen Stahlerzeugern. Schon frühzeitig setzte der ...

