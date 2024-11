NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Handelspause vom Vortag wegen Thanksgiving sind die US-Leitindizes am Freitag mit Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. Die Experten von Index-Radar erwarten, dass die Börsenumsätze wieder recht dünn ausfallen werden. Die New Yorker Börsen schließen bereits drei Stunden früher als üblich, also um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Für einen erneuten Rekord reichte der Schwung in diesem Umfeld nur beim marktbreiten S&P 500, der zuletzt 0,48 Prozent auf 6.027,63 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial stieg nach 45 Handelsminuten um 0,35 Prozent auf 44.879,19 Punkte. Damit deutet sich für das wohl bekannteste New Yorker Kursbarometer ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an.

Durch den sogenannten "Trump Trade" sieht die November-Bilanz des Dow mit einem 7,5 Prozent großen Plus beeindruckend aus. Marktbeobachter sprachen daher zuletzt schon von einer "Jahresendrally", die häufiger schon im November stattfinde. Mit 5,7 Prozent kommt der S&P 500 in diesem Monat auf eine etwas weniger eindrucksvolle Bilanz.

Der Nasdaq 100, der am Freitag 0,77 Prozent auf 20.904,65 Punkte gewann hat im November um gut 5 Prozent zugelegt. Verbreitete Kursgewinne im Chipsektor verhalfen dem technologielastigen Index dazu, dass das Plus am Freitag relativ groß wurde. Vor allem die Aktien von Chipbranchen-Ausrüstern wie Applied Materials waren begehrt. Deren Kurs gewann knapp vier Prozent.

Besser als für die Börsenumsätze sind am Freitag die Voraussetzungen für den Umsatz im Einzelhandel: Amerikaner nutzen den Brückentag für gewöhnlich, um im Weihnachtsgeschäft Schnäppchen zu machen. Nach Ansicht der Experten von Index-Radar sind die Geschäfte am "Black Friday" sowie dem "Cyber Monday" ein wichtiger Indikator für die Konsumbereitschaft. Aktien des Online-Händlers Amazon und jene des Einzelhändlers Walmart zeigten sich davon aber wenig beeindruckt. Für die beiden Aktien ergaben sich nur geringe Kurssteigerungen.

Applied Therapeutics brachen um 72 Prozent ein. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Zulassungsantrag des Biotech-Unternehmens für ein neues Medikament zur Behandlung der Stoffwechselstörung Galaktosämie abgelehnt.

An den Finanzmärkten sorgte einmal mehr der Bitcoin für Aufsehen, die rekordhohe Kryptowährung nahm wieder Anlauf auf die Marke von 100.000 US-Dollar, an der sie vor einer Woche knapp gescheitert war. Dies trieb Aktien an, die damit ihr Geld verdienen. So gewannen die Titel des Bitcoin-Investors Microstrategy sieben Prozent.

Unter den Standardwerten im Dow wurden die Titel des Flugzeugbauers Boeing mit dem Sektor um 1,9 Prozent nach oben gehievt. Im europäischen Aktienhandel hatten die Titel des Konkurrenten Airbus nebst dem Triebwerks-Zulieferer MTU auch schon spürbar zugelegt./tih/he

US0231351067, US0382221051, US0970231058, NL0000235190, US5949724083, DE000A0D9PT0, US9311421039, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US03828A1016