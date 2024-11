Die The Platform Group AG (ehemals fashionette AG) verzeichnete am 29. November 2024 einen bemerkenswerten Handelstag an der Börse. Der Aktienkurs des E-Commerce-Unternehmens stieg um 3,32 Prozent auf 7,79 Euro. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 48,2 Millionen Euro bei 6,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Jahresentwicklung positiv

Im Jahresvergleich zeigt sich eine positive Entwicklung der Aktie mit einem Plus von 26,18 Prozent. Allerdings verzeichnete das Papier im vergangenen Monat einen leichten Rückgang von 2,46 Prozent. Die Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires setzt weiterhin auf künstliche Intelligenz und komplexe Analysen, um ihren Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

