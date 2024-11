Umsatzwachstum von 160%: Eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger in Gold zu investieren

Anzeige / Werbung

Mit einer Marktkapitalisierung von 172 Millionen US-Dollar ist Gold Royalty unterbewertet, weist jedoch ein klares Umsatzwachstum und erhebliches Explorationspotenzial auf

wer auf Gold setzen möchte und eine Diversifizierung anstrebt, für den könnten Streaming- und Royalty-Unternehmen genau die richtige Wahl sein.

Royalty-Unternehmen stellen Minenbetreibern Kapital zur Verfügung und bekommen dafür einen Anteil an der laufenden oder noch anstehenden Produktion.

In diesem Update werfen wir einen detaillierten Blick auf Gold Royalty (WKN: A2QPLC), ein Unternehmen, das sich auf Royalties im Goldsektor spezialisiert hat

Rekordumsatz in den ersten neun Monaten 2024

Gold Royalty verzeichnet ein beeindruckendes Umsatzwachstum. Anfang November veröffentlichte das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritten Quartal

Highlights des dritten Quartals 2024

Ungefähr 160%ige Steigerung der Einnahmen und 90%ige Steigerung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen im dritten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

m dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen die zweite vierteljährliche Lizenzgebührenzahlung in Folge aus der Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs für das Jahr 2024 zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen $ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht, da es davon ausgeht, dass die Mine Vares und die Goldmine Côté bis Ende des Jahres ihre volle Kapazität erreichen werden und die Rohstoffpreise gut sind.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte:

"Das dritte Quartal 2024 war ein wichtiger Wendepunkt für Gold Royalty. Unsere Aussichten werden mit dem Hochfahren und dem Bau mehrerer wichtiger Anlagen in unserem Portfolio immer positiver. Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 Rekordeinnahmen, ein stabiles Ausgabenprofil und ein positives Nettoergebnis erzielt und haben unsere Jahresprognose für die erwarteten Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* von 13 bis 14 Millionen $ im Jahr 2024 bekräftigt. Auch die Aussichten für das Jahr 2025 stimmen uns zuversichtlich, da wir davon ausgehen, dass mehr Cashflow-Assets, starke Rohstoffpreise und unsere stabile Kostenstruktur im nächsten Jahr zu steigenden Einnahmen und Cashflows führen werden."

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 5. November

Das Geschäftsmodell von Gold Royalty

Das Geschäftsmodell von Gold Royalty basiert auf der Sammlung von Royalties, die eine direkte Beteiligung an den Einnahmen der Minen darstellen, auf denen sie beruhen. Diese Royalties bieten einen einzigartigen Schutz vor Betriebskosteninflation und ermöglichen es dem Unternehmen, von steigenden Goldpreisen zu profitieren, ohne die Risiken des Minenbetriebs eingehen zu müssen.

Gold Royalty hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2021 bemerkenswert entwickelt. Das Unternehmen begann mit einem Portfolio von nur 18 Royalties, hat sich jedoch durch strategische Akquisitionen auf über 240 Royalties erweitert. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen, großangelegten Entwicklungsprojekten in erstklassigen Bergbauregionen wie Quebec, Ontario und Nevada.

Mittlerweile ist Gold Royalty ein führendes Unternehmen im Bereich der Goldroyalties, das sich auf ein diversifiziertes Portfolio von über 240 Royalties und Streams in Nordamerika konzentriert.

Vorteile des Royalty-Modells

Direkte Exposition: Einnahmenbeteiligung ohne Betriebskostenrisiken.

Diversifikation: Ein Portfolio von über 240 Royalties bietet eine breite Risikostreuung.

Skalierbarkeit: Effiziente Verwaltung mit minimalem Personalaufwand.

Gold Royalty verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum, das durch strategische Akquisitionen und die Entwicklung neuer Projekte vorangetrieben wird. Das Unternehmen hat sich schnell von einem Start-up zu einem führenden Akteur im Goldsektor entwickelt, mit einem Umsatzwachstum, das bis zum Ende des Jahrzehnts anhalten soll.

Durch Partnerschaften mit einigen der größten Goldproduzenten der Welt, wie Barrick und Newmont, hat Gold Royalty Zugang zu erstklassigen Projekten in Nordamerika, was die Qualität und Langlebigkeit seines Portfolios sicherstellt.

Schlüsselressourcen und Produktionssteigerung

Gold Royalty hat sich strategisch auf Schlüsselressourcen konzentriert, die das Umsatzwachstum vorantreiben. Dazu gehören große Goldminen in Nordamerika wie Canadian Malartic und Cote in Kanada sowie die unterirdische Erweiterung von Goldstrike. Diese Minen sind bedeutende Produzenten und bieten erhebliche Wachstumschancen.

Mit einer exklusiven Royalty auf das Wren-Vorkommen, das ein Potenzial von über fünf Millionen Unzen aufweist, befindet sich Gold Royalty in einer starken Position, um von der zukünftigen Produktionssteigerung zu profitieren. Die Exploration dieser Ressource verspricht weiteres Wachstumspotenzial.

Einige der wichtigsten Vermögenswerte von Gold Royalty sind in den größten Goldminen Kanadas und der USA verankert, die von führenden Bergbauunternehmen wie Newmont und Barrick betrieben werden. Diese Partnerschaften sichern nicht nur die Qualität der Projekte, sondern auch deren kontinuierliche Entwicklung und Expansion.

Ein bedeutender Teil des Portfolios umfasst sieben Cashflow-generierende Royalties sowie zahlreiche Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Diese Diversifikation ermöglicht es Gold Royalty, von einem langfristigen Wachstum zu profitieren, das durch die Expansion und Entwicklung neuer Minenprojekte angetrieben wird.

Strategische Finanzplanung und zukünftiges Wachstum

Die strategische Finanzplanung von Gold Royalty umfasst die Nutzung eines Kreditrahmens von 35 Millionen US-Dollar, von dem 25 Millionen US-Dollar bereits in Anspruch genommen wurden. Diese finanzielle Flexibilität ermöglicht es dem Unternehmen, weiterhin in den Ausbau seiner Royalty-Portfolios zu investieren und gleichzeitig die Betriebskosten effektiv zu managen.

Die Strategie, sich auf Cash-Flow-starke und bald Cash-Flow-starke Royalties zu konzentrieren, stellt sicher, dass Gold Royalty in der Lage ist, die Lücke zwischen den aktuellen Einnahmen und dem erwarteten zukünftigen Wachstum zu schließen. Die Diversifikation durch organische Royalty-Generierung in Nevada und Quebec trägt ebenfalls zur Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens bei.

Die vier Säulen des Wachstums

Gold Royalty verfolgt eine einzigartige Wachstumsstrategie, die auf vier Säulen basiert: Unternehmensfusionen und -übernahmen, Drittparteien-Royalty-Akquisitionen, Projektfinanzierungen und organische Royalty-Generierung. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz im Royaltiesektor zu stärken und neue Wachstumschancen zu nutzen.

Unternehmensfusionen und -übernahmen: Durch den Erwerb von Unternehmen wie Golden Valley und Abitibi Royalties hat Gold Royalty seine Marktstellung erheblich erweitert. Drittparteien-Royalty-Akquisitionen: Der Erwerb von Royalties von Drittparteien bietet zusätzliche Einnahmequellen und stärkt das Portfolio. Projektfinanzierungen: Investitionen in neue Projekte und Minenentwicklungen sichern zukünftige Einnahmen. Organische Royalty-Generierung: Die Erschließung neuer Royalty-Möglichkeiten durch Schweißkapital in Nevada und Quebec stellt sicher, dass das Unternehmen auch in Zukunft wachsen kann.

Der Einfluss des Goldpreises auf die Royalties

Die Goldpreise haben einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität von Gold Royalty. Da 92% der zugrunde liegenden Exposition des Unternehmens in Gold bestehen, sind die Einnahmen stark an die Marktpreise für Gold gebunden. Steigende Goldpreise können zu einer deutlichen Steigerung der Einnahmen führen, da die Royalties auf den Produktionswert basieren.

Ein höherer Goldpreis bedeutet, dass die gesamte Goldproduktion, auf der die Royalties basieren, mehr wert ist. Dies führt zu einer Erhöhung der Einnahmen aus bestehenden Verträgen, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind. Umgekehrt können fallende Goldpreise die Einnahmen beeinflussen, was die Notwendigkeit unterstreicht, Preisschwankungen sorgfältig zu überwachen und zu managen.

Wachstumsprognosen für Goldäquivalent-Ressourcen

Gold Royalty hat ein beeindruckendes Wachstumspotenzial in Bezug auf Goldäquivalent-Ressourcen. Seit dem Börsengang hat sich die Menge der Goldäquivalent-Ressourcen von 30 Millionen Unzen auf über 120 Millionen Unzen vervierfacht. Diese Zunahme ist das Ergebnis strategischer Akquisitionen und der Erkundungsbemühungen der Partnerunternehmen.

Dieses Wachstum wird durch die durchschnittlichen jährlichen Investitionen von 200 Millionen Dollar in die Erkundung durch die Betriebspartner von Gold Royalty unterstützt. Diese Investitionen führen zu einer organischen Zunahme der Ressourcen, die das Unternehmen ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Die Prognosen deuten darauf hin, dass dieses Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts anhalten wird.

Bewertungsvergleiche mit großen Mitbewerbern

Gold Royalty wird im Vergleich zu großen Mitbewerbern wie Franco Nevada und Royal Gold als unterbewertet angesehen. Diese größeren Unternehmen handeln in der Regel mit einem Vielfachen von zwei- bis dreimal ihrem Nettoinventarwert (NAV), was ihre umfangreiche Infrastruktur und ihre Marktstellung widerspiegelt.

Die Wachstumsaussichten von Gold Royalty, insbesondere angesichts der geplanten Produktionssteigerungen und der strategischen Akquisitionen, bieten eine Gelegenheit zur Neubewertung. Das Unternehmen hat die höchste Wachstumsrate in Bezug auf die Einnahmen und die Produktion von Goldäquivalent-Unzen im Sektor, was auf ein erhebliches Aufwertungspotenzial hinweist.

Finanzstruktur und strategische Anteilseigner

Gold Royalty verfügt über eine gut strukturierte Finanzbasis, die von einer Vielzahl strategischer Anteilseigner unterstützt wird. Insbesondere halten Insider etwa 20% der Aktien, was das Vertrauen in die langfristige Vision des Unternehmens unterstreicht.

Zu den bedeutenden Anteilseignern gehören große Bergbaukonzerne wie Nevada Gold Mines, ein Joint Venture von Barrick und Newmont, sowie das Private-Equity-Unternehmen Orion. Diese Beziehungen ermöglichen es Gold Royalty, strategische Vorteile bei der Akquisition von Royalties zu erzielen.

Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 USD

Die Zukunft von Gold Royalty sieht vielversprechend aus, da das Unternehmen weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Gold und anderen Metallen profitiert. Die strategische Ausrichtung auf hochwertige Minenprojekte und die Fähigkeit, sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen, positionieren Gold Royalty gut für zukünftiges Wachstum.

Kein Wunder als das gleich sechs Analysten die Aktie von Gold Royalty auf dem Zettel haben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 USD

Mit einer Marktkapitalisierung von 172 Millionen US-Dollar ist Gold Royalty unterbewertet, weist jedoch ein klares Umsatzwachstum und erhebliches Explorationspotenzial auf, was das Unternehmen zu einem potenziellen Übernahmeziel macht.

Gold Royalty hat sich als ein führendes Unternehmen im Bereich der Goldroyalties etabliert, das durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften wächst. Die Grundlage für zukünftiges Wachstum ist gelegt, und das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von den dynamischen Entwicklungen im Goldmarkt zu profitieren.

Insgesamt bietet Gold Royalty eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die von den Vorteilen eines diversifizierten und wachstumsorientierten Portfolios profitieren möchten.

Besuchen Sie https://www.goldroyalty.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

