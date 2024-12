Die Moderna-Aktie zeigt sich zum Ende der Handelswoche weiter unter Druck. Im NASDAQ-Handel verzeichnete das Biotech-Unternehmen einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 43,07 USD, wobei der Kurs im Tagesverlauf zeitweise bis auf 42,30 USD fiel. Die Marktkapitalisierung des mRNA-Spezialisten beläuft sich aktuell auf 15,7 Milliarden Euro bei 384,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Anstehende Investorenkonferenzen

In der kommenden Woche wird Moderna an zwei bedeutenden Branchenveranstaltungen teilnehmen. Am 4. Dezember präsentiert sich das Unternehmen auf der Evercore ISI HealthCONx Conference, gefolgt von einem Auftritt bei der Piper Sandler Healthcare Conference am 5. Dezember.

