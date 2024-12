FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 9,75 auf 9,50 Euro gesenkt. Analyst Tristan Lamotte betont in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung das Risiko eine Preisnormalisierung auf dem Kali-Markt. Die Aktien seien zudem recht teuer bei minimalen Cashflow-Erwartungen bis 2027./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888