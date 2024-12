Der globale Reiseeinzelhändler Dufry, der kürzlich unter dem Namen Avolta firmiert, setzt seinen strategischen Expansionskurs im Nahen Osten fort. Mit der Unterzeichnung eines bedeutenden Vertrags am King Khalid International Airport in Riad erschließt das Unternehmen den vielversprechenden saudi-arabischen Markt. Der neue Standort umfasst zehn Gastronomiekonzepte auf einer Gesamtfläche von 2.125 Quadratmetern in den Terminals 1 und 2, wodurch das Unternehmen Zugang zu mehr als 28 Millionen Passagieren jährlich erhält. Die Expansion fügt sich perfekt in Saudi-Arabiens ambitionierte Tourismusziele ein, bis 2030 rund 150 Millionen Besucher anzulocken.

Innovative Gastronomiekonzepte im Fokus

Das Gastronomieangebot wird durch eine sorgfältig kuratierte Auswahl internationaler Marken geprägt. Zu den Highlights gehören das gesundheitsorientierte L'Eto, das erstmals im saudi-arabischen Luftfahrtsektor vertreten sein wird, sowie Dallah Coffee mit authentischer regionaler Küche. Ergänzt wird das Portfolio durch bewährte Konzepte wie das familienfreundliche Restaurant Giraffe und das innovative Hudson Café, das Shopping und Gastronomie geschickt verbindet.

Anzeige

Dufry-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dufry-Analyse vom 2. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Dufry-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dufry-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Dufry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...