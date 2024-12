Allzeithoch & Jahresendrally! Marktausblick zu DAX, Bitcoin, WTI, Tesla, Nvidia, Crowdstrike & Co.

Anzeige / Werbung

Genau dies vollzog der DAX in der Vorwoche dann auch nach. Ab der Wochenmitte gab es nur noch eine Richtung und die 19.400 sowie die letzte Abwärtstrendlinie, ausgehend vom Allzeithoch, sorgten für keinen "echten" Widerstand. So notiert der Index am Morgen knapp vor seinem Allzeithoch und kann technisch damit sogar bis an die 20.000er-Region herablaufen. Dies beurteilen wir mit dem Blick auf den Future, bemerken aber parallel die Schwäche in Frankreich, welche sich auf den Eurostoxx auswirkt. Was setzt sich letztlich durch?

Mit den aktuellen Daten zu den Einkaufsmanagerindizes und der Auswirkung im Euro-Dollar schwenkten wir auch noch einmal unseren Fokus auf den Bitcoin. Noch immer steht die 100.000 US-Dollar-Marke auf der Agenda und wurde nicht überboten. Es ist dennoch eine relative Stärke zu sehen, die wir beim Ölpreis momentan vermissen. Dort skizziert sich eher eine Range unterhalb der letzten Wochenhochs.

Vor dem Hintergrund des Black Friday und der ganzen Black Week erstaunte es, dass Dollar Tree und Dollar General einen sehr schwachen Verlauf der Aktien zeigten. Beide Unternehmen bestehen durch Discounter, welcher momentan in den USA im Vergleich zu Walmart deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Auf die Geschäftszahlen beider Firmen zur Wochenmitte darf man gespannt sein.

Wesentlich attraktiver stellt sich das Chartbild von Amazon dar, die zusätzlich heute mit dem "Cybermonday" ihre Umsätze steigern wollen. Das statistisch stärkste Quartal könnte also erste positive Zeichen aussenden, was Anleger:innen aktuell schon Einpreisen.

Größere Umsätze könnten auch bei Nvidia anstehen, da Elon Musk in der Vorwoche äußerte, rund 300.000 Blackwell-Chips zu bestellen. Dies wäre ein Umsatz von 9 Milliarden US-Dollar. Beide Aktienwerte stecken aktuell in einer Konsolidierung, haben aber die Anlegerherzen erobert und könnten bei einem weiter positiven Gesamtumfeld auch schnell wieder zu den Gewinnern der Woche gehören.

Ebenso zurück auf der Einkaufsliste standen die Aktien von Crowdstrike. Nachdem im Sommer ein Update für weltweite IT-Ausfälle sorgte, ist dieses Kapitel zumindest im Kurs nun bereinigt und die aktuellen Quartalszahlen zeigen mit 29 Prozent Umsatzwachstum weiteres Potenzial in der Branche.

Mit Blick auf die neue Woche ist noch Salesforce zu erwähnen. Der Dow Jones Wert konnte sein Jahrestief bereits weit hinter sich lassen und sogar neue Rekorde aufzeigen. Das Wachstum wird zwar "nur" mit 7,2 Prozent im letzten Quartal erwartet, absolut betrachtet stehen jedoch starke Gewinne im Blickfeld der Anleger:innen.

