MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 55 Euro angehoben. Es sei eine gute Zeit, um auf eine schrittweise Konjunkturerholung zu setzen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren könnten nun beginnen, eine Position aufzubauen und sie auf die gewünschte Zielgröße schrittweise auszubauen. Gleichwohl werde 2025 wohl noch ein Übergangsjahr für den Chemiekonzern./mis/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 15:42 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111