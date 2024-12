Die Börse steuert das zweite Jahr in Folge auf starke Gesamtjahresrenditen zu. Nachdem der S&P 500 bereits im Jahr 2023 um 24 % ansteigen konnte, stehen in den ersten 11 Monaten von 2024 bereits 20 % Kursanstieg in den Büchern der Investoren. Laut einer Analyse der Bank of America (BfA) ist es in den letzten 100 Jahren erst vier Mal vorgekommen, dass zwei Jahre hintereinander mehr als 20 % Rendite p. a. erzielt worden sind. Meist begann im Anschluss daran eine Phase der Kursrücksetzer, so wie es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...