Medienmitteilung Martina Barth zum Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli Gruppe ernannt Zürich, 3. Dezember 2024 - Der Verwaltungsrat der Orell Füssli AG hat Martina Barth (1966) per 1. Januar 2025 zum Mitglied der Konzernleitung der Orell Füssli Gruppe ernannt. Martina Barth trat im November 2020 ihre Position als Leiterin Verlage der Orell Füssli Gruppe an. Sie hat in den letzten vier Jahren massgeblich zum Erfolg und zur Neuausrichtung der Verlage von Orell Füssli beigetragen. Unter der Leitung von Martina Barth wurde der Bereich wieder profitabel und auf Wachstumskurs gebracht. Martina Barth war auch die treibende Kraft hinter der erfolgreichen Akquisition des hep Verlages in Bern im Jahr 2022 und der Digitalisierungsstrategie der Verlage. Martina Barth ist eine profunde Kennerin der Schweizer Verlagsbranche und eine versierte Verlagsmanagerin. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und umfassende Fachkompetenz im Verlagswesen und im Bereich der digitalen Medien. Martina Barth besitzt einen Executive Master of Science in Strategy & Modern Marketing der CEIBS in Zürich und einen Bachelor of Science in Business Administration. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung heissen Frau Barth in ihrer neuen Funktion herzlich willkommen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und Freude bei ihrer Aufgabe. Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Poten-tial dar, welches in den kommenden Jahren durch Procivis, einem Tochterunternehmen von Orell Füssli, entwickelt werden soll.



Mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die als Omnichannel-Unternehmen ein umfassendes Angebot mit 59 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen ver-mittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 660 Mitarbeitenden und Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 230 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Bo¨rse SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 342 080; ISIN-Nummer CH0003420806).

