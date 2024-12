Bereits am Montag stand die Aktie von BMW an der Spitze des deutschen Leitindex DAX. Am Dienstag klettert die Aktie weiter. Grund: die Schweizer Großbank UBS nimmt einen Favoritenwechsel innerhalb der Automobilbranche vor. Statt Mercedes-Benz setzen die Analysten der UBS nun auf BMW.Bereits am Montag zählte die Aktie von BMW zu den Outperformern im DAX. Das Papier legte 2,7 Prozent auf 71,88 Euro zu. BMW profitierte unter anderem von einem positiven Kommentar von Daniel Schwarz, Analyst beim Investmenthaus ...

