DAX: Auf dem Weg in Richtung 20.000 Punktevon Torsten Ewert Als ich am Freitag begann, das Wochenupdate für meine Aktien-Perlen zu schreiben, war ich auf einen ruhigen Börsentag eingestellt. Schließlich war am Tag zuvor in den USA ein Feiertag (Thanksgiving), und am Freitag würde der US-Börsenhandel verkürzt sein. Die bemerkenswerte neue Stärke des DAX Tatsächlich begann der DAX gemächlich - zwar gab es am Donnerstag einen merklichen Sprung nach oben, aber dabei blieb der Kurs unterhalb der Oberkante ...

