Nach Darstellung von SMC-Research musste die STS Group wegen einer sehr schwachen Marktentwicklung im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Das Management hat aber trotzdem ein starkes Schlussquartal und eine Erfüllung der Prognose in Aussicht gestellt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine hohe Resilienz des Unternehmens und hält die Aktie daher für stark unterbewertet.

STS habe laut SMC-Research im dritten Quartal deutlichen Gegenwind von der Marktentwicklung gespürt, weshalb Umsatz und EBITDA unter den Vorjahreswerten gelegen haben. Nach neun Monaten seien die Erlöse infolgedessen moderat, um 1,5 Prozent auf 207 Mio. Euro, zurückgegangen, das EBITDA sei aber trotzdem dank der im Vorjahr durchgeführten Optimierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen um 14,2 Prozent auf 16,8 Mio. Euro gestiegen. Damit habe die operative Marge von 7,0 auf 8,1 Prozent zugelegt.

Für das Gesamtjahr habe das Management trotz der aktuell schwierigen Marktlage die Prognose bekräftigt, die ein Umsatzwachstum im höheren und ein EBITDA-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich vorsehe. Das korrespondiere mit einem starken Schlussquartal, dessen Erlöse und Erträge deutlich über dem Vorjahr liegen müssten. Die Basis dafür dürften insbesondere weitere Werkzeugauslieferungen und der Serienhochlauf in den USA sein.

Die Analysten haben ihre Schätzungen wegen der schwachen Marktentwicklung reduziert und erwarten nun für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 297 Mio. Euro und eine EBITDA-Verbesserung um 20 Prozent auf 24,6 Mio. Euro, womit sich das Unternehmen sehr gut behaupten würde. Und die Analysten gehen davon aus, dass sich der positive Trend wegen der erfolgreich vorangetriebenen Internationalisierung - mit dem neuen Werk in den USA und einem gewonnenen Großauftrag für das Werk in Mexiko - auch 2025 so fortsetze.

Nach der Aktualisierung liege der faire Wert mit 17,00 Euro zwar unter ihrem letzten Kursziel (18,60 Euro), aber weit über dem aktuellen Kurs, der die Resilienz von STS überhaupt nicht berücksichtige. Damit konstatieren die Analysten weiter ein sehr hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie und bekräftigen ihr Urteil "Buy".

