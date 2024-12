HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe sich weiter zuversichtlich gezeigt, das für 2024 angestrebte rund zehnprozentige Umsatzwachstum zu erreichen, schrieb Analyst Usman Ghazi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit der Finanzchefin auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Für das kommende Jahr zeige sich das Managemen zudem zuversichtlich, dass Ionos die Effizienz und Effektivität der Marketingausgaben verbessern kann - dies insbesondere im Vergleich zu den besten Unternehmen in der Branche./gl/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3E00M1