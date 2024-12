EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Personalie

Viromed Medical AG erweitert Vorstand - Christian Strauch als neues Vorstandsmitglied berufen



03.12.2024 / 15:00 CET/CEST

Viromed Medical AG erweitert Vorstand - Christian Strauch als neues Vorstandsmitglied berufen Pinneberg, 3. Dezember 2024 - Der Aufsichtsrat der Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed") hat mit Wirkung zum 1. Januar 2025 Herrn Christian Strauch als neues Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der bisherige Alleinvorstand, Uwe Perbandt, wird zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. "Die Viromed Medical AG steht vor großen Aufgaben bei der weiteren Erforschung, Anwendung und globalen Vermarktung der Kaltplasma-Technologie. Um diese effizient und erfolgreich bewältigen zu können, müssen wir die Lasten auf ein größeres Team verteilen. Mit Christian Strauch haben wir einen hervorragenden und international erfahrenen Experten gefunden, der mit seinem umfangreichen Know-how wesentlich zum Erfolg der Gesellschaft beitragen kann", erläuterte Dr. Jan Delphendahl, Aufsichtsratsvorsitzender der Viromed Medical AG, Christian Strauch ist Diplom-Kaufmann und verfügt über langjährige Erfahrung und nachgewiesen Erfolge im Auf- und Ausbau von Unternehmen innerhalb des Gesundheitssektors sowie ein internationales Netzwerk von Kontakten zu Entscheidungsträgern in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten. Zu seinen beruflichen Stationen zählt unter anderem die apo-rot Versandapotheke, wo er mehr als zehn Jahre lang Mitgliede der Geschäftsleitung war und schließlich die Position des Geschäftsführers innehatte. Er war außerdem Gründer der Linsentaxi GmbH und der Pauls Praxis GmbH sowie Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der pharmedix GmbH. Zuletzt war er geschäftsführender Gesellschafter der Vameda GmbH, einer Holding für Unternehmensbeteiligungen im Gesundheitswesen. Uwe Perbandt, bisheriger Alleinvorstand der Viromed Medical AG, ergänzte: "Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit Christian Strauch. Mit seinen Erfahrungen und Kontakten wird er mich bei den kommenden Wachstumsschritten der Viromed tatkräftig unterstützen und entlasten. So kann auch ich mich wieder stärker auf meine Kernkompetenzen fokussieren und wir können gemeinsam die Gesellschaft zum Erfolg führen." Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



