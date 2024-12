DJ PTA-Adhoc: RWT AG: Vorstand prüft Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen bei KTM auf die Geschäftsbeziehung mit der KTM Racing GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rußbach (pta/03.12.2024/15:22) - Dem Vorstand der RWT AG wurde soeben eben der auf Motorsport-Total publizierte Online-Artikel mit der Überschrift "Als Folge der Insolvenz: KTM stoppt die Entwicklung des MotoGP-Bikes!" (URL am 3.12.2024, 10:45 Uhr MEZ: https://www.motorsport-total.com/motogp/news/ als-folge-der-insolvenz-ktm-stoppt-die-entwicklung-des-motogp-bikes-24120301 ) zur Kenntnis gebracht. Der Vorstand hat keine Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ferner sind bisher bei der Tochtergesellschaft RWT Hornegger & Thor GmbH keine Mitteilungen oder Informationen eingelangt, die auf Änderungen in den bereits erteilten Aufträgen hinweisen würden. Dies deckt sich mit der Aussage im Artikel: "Seitens KTM wurde nie in Frage gestellt, an der MotoGP-Saison 2025 teilzunehmen."

Die im Artikel angesprochene Einstellung der Entwicklung der neuen MotoGP-Bikes, wenn zutreffend, kann eine aktuell nicht abzuschätzende Auswirkung auf den Umsatz der Tochtergesellschaft haben. Die Auswirkungen hängen davon ab, ob trotz Entwicklungsstopp die aktuellen Modelle der MotoGP-Bikes weiterhin hergestellt werden.

Im Artikel wird unter Berufung auf Dorna-Sports, der MotoGP-Rechteinhaberin, geschrieben: "Doch aus den Büros von MotoGP-Rechteinhaber Dorna sickerte durch, dass der Promoter der Meisterschaft ernste Zweifel hat, KTM im kommenden Jahr im Feld zu sehen." Dieser Befürchtung wird im Artikel insofern entgegengetreten, als über die Absicht der KTM-Gruppe berichtet wird, unbedingt im Motorsport und im MotoGP verbleiben zu wollen.

Ein Rückzug der KTM Racing GmbH aus dem Motoradsport hätte eine aktuell nicht abzuschätzende aber jedenfalls erhebliche Auswirkung auf die Umsatzerlöse und die Ertragslage der RWT Hornegger & Thor GmbH, welche sich auf die RWT AG ebenfalls erheblich auswirken kann, da einerseits die Auszahlung von Dividenden gefährdet wäre und andererseits nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Auswirkungen eine Wertberichtigung der Beteiligung an der RWT Hornegger & Thor GmbH erforderlich machen kann.

Der Vorstand hat aktuell keine Möglichkeit abzuschätzen, ob und wieweit die im Artikel geäußerten möglichen Entwicklungen tatsächlich und in welchem Ausmaß eintreten werden. Insoweit ist auch eine konkrete Einschätzung der Auswirkungen nicht möglich. Mit Blick darauf, dass mit KTM Racing GmbH mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes der RWT Hornegger & Thor GmbH generiert wird, war bereits jetzt über die möglichen Folgen zu berichten, obwohl der Vorstand die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht abschätzen kann.

