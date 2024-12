Übernahmen stehen bei Versicherungen in diesem Jahr hoch im Kurs. Ein großer Allianz-Konkurrent hat nun eine Übernahme abgeschlossen und so das Geschäft mit Reiseversicherungen gestärkt. Ist damit auch die Aktie ein neuer Favorit der Branche? Die Zurich Insurance Group hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die Übernahme des weltweiten Reiseversicherungsgeschäfts von American International Group (AIG) erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch den 600 Millionen Dollar schweren Deal, der unter anderem ...

