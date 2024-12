Anzeige / Werbung

Crowdstrike Aktienanalyse: Rücksetzer als Einstiegschance? Der Cybersecurity-Riese im Chartcheck.

CrowdStrike ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit und hat sich als einer der wichtigsten Akteure im Schutz moderner IT-Infrastrukturen etabliert. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 2011 gegründet und verweist auf eine spannende Historie, auf die wir im Video näher eingehen. Für die Bereitstellung cloudbasierter Sicherheitslösungen, die insbesondere in einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Welt essentiell geworden sind, ist CrowdStrike einer der wichtigsten Akteure geworden. Mit seiner Falcon-Plattform bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Tools, die darauf abzielen, Unternehmen vor den ständig wachsenden und sich weiterentwickelnden Bedrohungen durch Cyberkriminalität zu schützen.

Ein zentrales Merkmal von CrowdStrike ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren. Die Plattform analysiert kontinuierlich große Datenmengen, um potenzielle Angriffe zu identifizieren, bevor sie Schaden anrichten können. Dies ist besonders wichtig, da Angreifer immer raffiniertere Techniken einsetzen, um Schwachstellen in Netzwerken auszunutzen. Die Fähigkeit von CrowdStrike, proaktive Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, unterscheidet das Unternehmen von traditionellen Sicherheitsanbietern, die oft nur auf bereits bekannte Bedrohungen reagieren. Der Name "Charlotte" wird dafür verwendet und hat auch ein virtuelles Gesicht erhalten.

Darauf blicken wir in diesem Video und analysieren die Aktie zudem mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.