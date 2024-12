Teil einer Multi-Channel-Strategie für die digitale Kundenbindung Portal, API, Marktplätze

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein europäisches Unternehmen für kritische Bandbreiteninfrastruktur, gab heute die Einführung von Connected Portal bekannt, seinem neuen End-to-End-Full-Service-Kundenportal, das zusammen mit Kunden entwickelt wurde. Diese neue digitale Plattform digitalisiert und vereinfacht die Verwaltung von Bandbreitendiensten für Kunden und macht den Zugriff auf und die Bestellung von Lösungen im gesamten europäischen Netzwerk von euNetworks schneller und einfacher als je zuvor.

Die Einführung des Connected Portal ist Teil der Bemühungen von euNetworks, die digitale Interaktion mit Kunden zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die einfache Abwicklung von Geschäften und die Bereitstellung eines hervorragenden Kundenerlebnisses stehen weiterhin im Mittelpunkt des operativen Fokus von euNetworks. Da sich neue Technologien, Kundenpräferenzen und Kaufbedürfnisse weiterentwickeln, wird euNetworks weiterhin neue Verbesserungen zur Unterstützung der Kunden mitentwickeln.

Das Connected Portal erfüllt die Anforderungen der Kunden an Datentransparenz, eine effizientere Verwaltung von Service- und Betriebsaufgaben und einen Rund-um-die-Uhr-Zugang zu Bandbreitendiensten über eine digitale Plattform. Es bietet wertvolle Funktionen, die über eine intuitive und leicht zugängliche Plattform bereitgestellt werden.

Hauptmerkmale

Sofortiger Zugriff und Sichtbarkeit: Echtzeit-Ansicht von Netzwerkdaten, -diensten und -ressourcen über ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard.

Echtzeit-Ansicht von Netzwerkdaten, -diensten und -ressourcen über ein zentrales, benutzerfreundliches Dashboard. Schnelle Dienstverwaltung: Erhalten Sie sofortige Preisinformationen, Informationen zur Produkt- und Bandbreitenverfügbarkeit sowie verbindliche Liefertermine, um Entscheidungen zu beschleunigen.

Erhalten Sie sofortige Preisinformationen, Informationen zur Produkt- und Bandbreitenverfügbarkeit sowie verbindliche Liefertermine, um Entscheidungen zu beschleunigen. Betriebliche Effizienz: Diensttransparenz, Wartungsbenachrichtigungen und Echtzeit-Updates zu Betriebsanfragen für ein vollständiges und transparentes Netzwerkbild.

Diensttransparenz, Wartungsbenachrichtigungen und Echtzeit-Updates zu Betriebsanfragen für ein vollständiges und transparentes Netzwerkbild. Einfache Selbstbedienung: Angebote anfordern, Bestellungen aufgeben, Rechnungen einsehen und Lieferungen verfolgen wodurch sich wiederholende, zeitaufwändige Kommunikation minimiert wird.

Angebote anfordern, Bestellungen aufgeben, Rechnungen einsehen und Lieferungen verfolgen wodurch sich wiederholende, zeitaufwändige Kommunikation minimiert wird. Einfache Nutzung: Keine Schulung erforderlich. Benutzer können von Anfang an schnell und einfach arbeiten und ihre eigenen Benutzer und Zugriffe verwalten.

Verbesserung des Kundenerlebnisses bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des persönlichen Supports

Da nicht alle Kunden das gleiche digitale Erlebnis wünschen oder benötigen, wurde das Connected Portal so konzipiert, dass es die engagierten Kundendienst- und Account-Management-Teams des Unternehmens in ganz Europa ergänzt, die nach wie vor im Mittelpunkt der Servicephilosophie von euNetworks stehen.

Teil eines umfassenderen digitalen Ökosystems

Das Connected Portal ergänzt die Connected API und die globalen Marketplaces von euNetworks und bietet Kunden effiziente und skalierbare digitale Lösungen.

Connected API: Ein Portfolio von APIs, das eine nahtlose Integration zwischen den Systemen von euNetworks und den eigenen Plattformen der Kunden ermöglicht und so die Automatisierung und großflächige Konnektivität effizienter gestaltet.

Ein Portfolio von APIs, das eine nahtlose Integration zwischen den Systemen von euNetworks und den eigenen Plattformen der Kunden ermöglicht und so die Automatisierung und großflächige Konnektivität effizienter gestaltet. Marketplaces: Eine kuratierte Auswahl von Partnerschaften mit führenden globalen Konnektivitätsplattformen und -portalen, die den Zugang zum Netzwerk von euNetworks verbessern und es Kunden weltweit ermöglichen, ihre europäischen Bandbreitendienste schnell und effizient zu bestellen.

Kevin Dean, Interim Chief Executive Officer von euNetworks, sagte: "Unsere Kunden wünschen sich schnelle, einfache und zuverlässige Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Bandbreiteninfrastruktur. Unsere APIs unterstützen Kunden, die eine schnelle, automatisierte und hochvolumige Konnektivität suchen. Das Connected Portal ermöglicht Kunden, die die Kontrolle und Effizienz schätzen, die mit der Selbstbedienung einhergehen, während unsere Präsenz auf Marktplätzen Kunden, die unsere Netzwerkdienste in ihre globalen Konnektivitätslösungen integrieren möchten, einen einfachen Zugang bietet. Genauso wie wir es mit unserem Netzwerk tun, werden wir unsere Plattformen weiterentwickeln und verbessern und Funktionen hinzufügen, die den sich ändernden Anforderungen gerecht werden. Ich möchte unseren Kunden dafür danken, dass sie mit uns an der Entwicklung dieser Fähigkeiten gearbeitet haben und unsere Pläne für die zukünftige Entwicklung weiterhin unterstützen."

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 18 glasfaserbasierte Stadtnetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, das 53 Städte in 17 europäischen Ländern abdeckt. Das Unternehmen ist Marktführer bei der Rechenzentrumskonnektivität und unterhält heute mehr als 545 direkte Anbindungen. Zudem ist euNetworks ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein fokussiertes Portfolio an Stadt- und Fernverbindungsdiensten, darunter Dark Fibre, Wavelengths und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren vom einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Leitungsanlagen von euNetworks, die höchsten Bandbreitenanforderungen gerecht werden.

Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen mit aktivem Engagement für Nachhaltigkeit und konzentriert sich dabei auf seinen erklärten Kurs, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen, ein umweltverträgliches Lieferkettenmanagement zu betreiben und als Gemeinschaft und Industrie an der Bewältigung der bevorstehenden ökologischen Herausforderungen mitzuwirken. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

