London -Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), das globale Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat Bruce Owen, der seit über vierzehn Jahren bei Equinix tätig ist, zum President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt. In dieser Funktion wird Owen für das Management, die Strategie und den Wachstumsplan von Equinix in der EMEA-Region verantwortlich sein, um die Anforderungen von Kunden und Partnern in der sich schnell verändernden technologischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...