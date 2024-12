Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat seinen Status in der Laserprojektor-Technologie mit dem Hisense PX3-PRO TriChroma-Laserprojektor gefestigt: Dieser sicherte sich den ersten Platz beim prestigeträchtigen Projector Showdown.Beim Projector Showdown 2024, der bereits zum dritten Mal stattfindet, werden Ultra-Short-Throw-Projektoren (UST) gründlich bewertet, um die Top-Performer der Home-Entertainment-Technologie zu ermitteln. Die Bewertung erfolgte durch eine Jury aus sechs Experten, darunter ISF-zertifizierte Kalibrierer und professionelle Prüfer, die die Farbgenauigkeit, den Kontrast, den Schwarzwert und die Detailschärfe der einzelnen Projektoren beurteilten.Bei der Anerkennung des PX3-PRO als Gesamtsieger bemerkte die Jury: "Als Pionier in diesem Bereich hat Hisense stets qualitativ hochwertige UST-Projektoren hergestellt, die stets zu den besten gehören. In diesem Jahr kann man durchaus behaupten, dass sie nicht nur,zu den Besten gehören', sondern tatsächlich,die Besten' sind."Der PX3-PRO baut auf dem Vorgängermodell PX2-PRO auf und bietet erhebliche Verbesserungen, darunter die Verdreifachung des nativen Kontrastverhältnisses auf 3.000:1. Er verfügt über eine einstellbare Bildschirmgröße von 80 bis 150 Zoll und eine erstklassige Bildqualität dank der Hisense LPU-Technologie und der TriChroma-Dreifach-Laserprojektionstechnologie. Pro-KI-Algorithmen in Echtzeit verbessern die Helligkeit, sorgen für eine Feinabstimmung des Kontrasts und beseitigen Rauschen. Mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI-Lumen, Dolby Vision und einer hohen Bildwiederholfrequenz von bis zu HSR240 für unterbrechungsfreies Gaming liefert der PX3-PRO Laser Cinema Tiefe, subtile Nuancen und eine scharfe, außergewöhnlich helle Bildleistung, die sich sowohl für helle als auch für dunkle Räume eignet.Mit seinem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis und seiner Vielseitigkeit belegte das Hisense PL2 Laser Cinema ebenfalls einen beeindruckenden dritten Platz. Im Vergleich zu teureren Triple-Laser-Konkurrenten überzeugte der PL2 im Standard-Dynamikbereich (SDR) und belegte im hohen Dynamikbereich (HDR) den zweiten Platz. Die Juroren stellten fest, dass der PL2 Projektoren übertrifft, die das Doppelte seines Preises kosten.Die Projektoren sind ein Durchbruch für das Home-Entertainment und die Auszeichnungen würdigen das Engagement von Hisense, qualitativ hochwertige, innovative Produkte in verschiedenen Preisklassen zu liefern. Beide Modelle definieren die Ultra-Short-Throw-Projektoren neu und bieten Verbrauchern ein unvergleichliches TV- und Gaming-Erlebnis.Die beiden Laserprojektoren PX3-PRO und PL2 sind jetzt weltweit erhältlich.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569747/Hisense_PX3_PRO_TriChroma_Laser_Projector_secured_top_spot_Prestigious_Projector.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2569748/Hisense_PL2_Laser_Cinema_excelled_Standard_Dynamic_Range__SDR__ranked.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-px3-pro-zum-spitzenreiter-im-projector-showdown-gekurt-302322505.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100926585