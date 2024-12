Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG setzt seinen dynamischen Expansionskurs fort und verstärkt seine Position im deutschen Markt durch eine bedeutende Akquisition. Das Unternehmen hat den Windpark Everswinkel in Nordrhein-Westfalen mit einer Gesamtleistung von 28,5 Megawatt von der UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Holding erworben. Der östlich von Münster gelegene Windpark besteht aus zwei Teilprojekten, wobei Everswinkel I mit 22,8 MW bereits seit August 2024 am Netz ist und Everswinkel II mit 5,7 MW sich noch in der Bauphase befindet.

Nachhaltige Stromproduktion gesichert

Die fünf Windenergieanlagen, bestehend aus vier Turbinen des Typs Nordex N149 und einer Turbine der Spezifikation Nordex N163, werden jährlich etwa 64 Gigawattstunden grünen Strom erzeugen. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts wird durch einen EEG-Einspeisetarif mit 20-jähriger Laufzeit abgesichert, was dem Unternehmen stabile und langfristige Erträge garantiert. Diese Investition unterstreicht die Strategie von Encavis, das Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland kontinuierlich auszubauen.

