(Neu: Einstieg, aktuelle Kurse)



FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Softwarekonzerne SAP und Salesforce haben am Mittwoch ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die Papiere der Walldorfer wurden angetrieben von optimistischen Analystenkommentaren, während die Titel des US-Konkurrenten von unerwartet starken Quartalszahlen und einem zuversichtlicheren Geschäftsausblick profitierten.

Die Analysten Mark Murphy von JPMorgan und Brent Thill von Jefferies etwa lobten die Profitabilität von Salesforce im dritten Quartal. Sie sei besser als erwartet gewesen, auch wenn laut Thill "das Tempo der Margensteigerung etwas nachgelassen" hat. Murphy hob zudem noch die gute Barmittelentwicklung hervor.

SAP schlossen als zweitbester Wert im Dax 3,8 Prozent im Plus bei 241,70 Euro. Der Börsenwert beläuft sich auf etwa 297 Milliarden Euro (rund 312 Mrd. US-Dollar). Damit ist SAP das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands. In den USA ist Microsoft mit 3,25 Billionen Dollar das Schwergewicht unter den Software-Konzernen. Salesforce bringt bei einem Kursgewinn an der New York Stock Exchange von aktuell 7,9 Prozent einen Börsenwert von rund 343 Milliarden Dollar auf die Waage.

An diesem Tag äußerten sich die Analysten der Schweizer Bank UBS und der US-Bank JPMorgan positiv zum SAP-Papier. In einem Ausblick auf das kommende Jahr schrieb etwa Toby Ogg von JPMorgan: Auch wenn - mit Ausnahme von SAP und Sage - die Aktien europäischer Softwarehersteller und IT-Dienstleister im Jahresverlauf 2024 deutlich gefallen seien und deren Bewertung nun attraktiver erschienen, sei er "nach wie vor am stärksten von SAP und Sage überzeugt".

"Bei SAP und Sage ist auch die Einführung der KI-Copiloten am weitesten fortgeschritten", hob er hervor. SAP etwa erweitert die konzerneigene Joule-Plattform, eine Assistenz für Künstliche Intelligenz (KI), derzeit aktiv um neue Funktionen. Unter anderem geht es dabei um die Integration von KI-Agenten als Hilfe zur Bewältigung komplexer Geschäftsabläufe.

Neue Tools sollen in Kürze eingeführt werden, um die Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung zu verbessern, was laut UBS-Analyst Michael Briest SAP helfen dürfte, weiterhin Marktanteile zu gewinnen. Der angekündigte Knowledge Graph, so erklärte er diese Erwartung, werde beispielsweise Kunden dabei unterstützen, die Interaktion verschiedener Workflows über diverse Prozesse hinweg abzubilden.

Angesichts der fortgesetzten Kursgewinne von SAP wurde am Markt auch auf Salesforce verwiesen. Zum einen steige die Nachfrage nach SAP-Papieren durch die allgemeine Rekordstimmung am Gesamtmarkt und zum anderen profitieren die Aktien von den guten Quartalszahlen des Branchenkollegen Salesforce, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die operativen Geschäfte des US-Unternehmens liefen ausgezeichnet, sodass die Jahresziele angehoben wurden." Insgesamt heize das auch allgemein die positive Stimmung im Technologiesektor an.

Die Anteile der Sage Group gaben in London zwar etwas nach, waren allerdings erst zwei Tage zuvor auf ein Rekordhoch geklettert.

Insgesamt hat die Salesforce-Aktie in diesem Jahr rund 37 Prozent gewonnen. SAP stiegen bislang um mehr als 73 Prozent, womit sie aktuell der drittgrößte Gewinner im Leitindex sind. Stärker gestiegen sind 2024 nur Siemens Energy, deren Kurswert sich vervierfacht hat, sowie Rheinmetall mit einem Kursplus von etwa 125 Prozent./ck/tih/jha/edh/

