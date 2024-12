DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group kann bereinigtes operatives Ergebnis im ersten Halbjahr leicht steigern

Dornbirn (pta/05.12.2024/07:30) - * Umsatzerlöse steigen um 0,6 % auf 577,6 Mio. EUR * Bereinigtes EBIT von 41,2 Mio. EUR (Vorjahr: 40,0 Mio. EUR) * Bereinigte EBIT-Marge steigt auf 7,1 % (Vorjahr: 7,0 %) * Positives Periodenergebnis von 18,4 Mio. EUR (Vorjahr: 21,2 Mio. EUR) * Ausblick bestätigt

Die Zumtobel Group verzeichnet im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 ein Umsatzplus von 0,6 %, bereinigt um Währungseffekte stieg der Umsatz um 0,4 %. Die Umsätze im Components Segment haben sich leicht stabilisiert, sie stiegen um 3,4 % auf 157,3 Mio. EUR. Das Lighting Segment erzielte im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 0,4 % auf 456,1 Mio. EUR. Das operative Ergebnis legte leicht zu: Nach sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres kann die Zumtobel Group ein bereinigtes EBIT von 41,2 Mio. EUR (Vorjahr: 40,0 Mio. EUR) und somit eine bereinigte EBIT-Marge von 7,1 % (Vorjahr: 7,0 %) ausweisen. Das Periodenergebnis beläuft sich auf 18,4 Mio. EUR (Vorjahr: 21,2 Mio. EUR).

"Trotz eines erfreulichen Ergebnisses nach den ersten sechs Monaten bleiben wir aus gutem Grund vorsichtig, da klar ist, dass das zweite Halbjahr weiterhin anspruchsvoll sein wird. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die geopolitische Lage und die damit verbundenen Unsicherheiten. In einem weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wird die Bautätigkeit in Europa noch etwas stärker zurückgehen als im Vorjahr, und der Wettbewerb im Markt für professionelle Lichtlösungen ist weiterhin intensiv", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Positive Entwicklung in der Region Nord- und Westeuropa Im Kernmarkt der Zumtobel Group, der D/A/CH-Region, haben alle drei Länder zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz ebenso in der Region Nord- und Westeuropa deutlich, wobei vor allem UK zum Wachstum beigetragen hat. Der Umsatz in Belgien lag hingegen unter dem Vorjahr. Der Umsatz in der Region Süd- und Osteuropa sank insbesondere durch schwache Umsätze in Tschechien und Frankreich. In der Region Asien & Pazifik konnte das Components Segment in Greater China ein Wachstum erzielen. In der Region Amerika & MEA trugen die nach wie vor enttäuschenden Umsätze in Amerika zum Umsatzrückgang bei.

Bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) steigt Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sanken in den bereinigten umgesetzten Leistungen die Materialkosten. Lageraufwertungen wirkten sich weiters positiv aus. Die Entwicklungsaufwendungen stiegen im selben Zeitraum um 2,0 Mio. EUR auf -34,6 Mio. EUR. Darüber hinaus stiegen auch die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Forschung) um 10,5 Mio. EUR auf -179,1 Mio. EUR. Die Haupttreiber waren hier kollektivvertragliche Personalkostenerhöhungen sowie die, im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum, noch nicht erhaltene staatliche Förderung "Forschungsprämie".

Gestiegene Umsätze und eine bessere Materialquote konnten die Personal- und sonstigen Kostenerhöhungen leicht überkompensieren: Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode von 40,0 Mio. EUR auf 41,2 Mio. EUR. In der Folge belief sich die bereinigte EBIT-Marge auf 7,1 % (Vorjahr: 7,0 %).

Solide Bilanzstruktur Die Zumtobel Group verfügt weiterhin über eine stabile und solide Bilanzstruktur: Die Eigenkapitalquote hat sich zum 31. Oktober 2024 auf 43,6 % (30. April 2024: 43,1 %) verbessert. Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag 30. April 2024 um 5,7 Mio. EUR auf 430,9 Mio. EUR. Die Nettoverbindlichkeiten erhöhten sich zum 31. Oktober 2024 auf 89,5 Mio. EUR (30. April 2024: 77,1 Mio. EUR).

Neue Kooperation mit ABB In den vergangenen sechs Monaten hat die Zumtobel Group ihre Unternehmensstrategie systematisch weiterverfolgt, dazu gehört auch das Eingehen von Industriepartnerschaften. So hat das Unternehmen im Oktober eine strategische Partnerschaft mit dem weltweit agierenden ABB-Konzern bekannt gegeben, in deren Rahmen intelligente Gebäudelösungen sowie Gleichstrom(DC)-Anwendungen in der Industrie gemeinsam vorangetrieben werden sollen. Mit dieser weiteren Kooperation - ergänzend zur im Februar 2024 angekündigten Partnerschaft mit der Siemens-Tochter Enlighted - verfolgt das Unternehmen das Ziel, sein Angebot rund um die eigene Produktmarke Keyture für integrierte und intelligente Lichtlösungen für nachhaltige Gebäude deutlich auszubauen.

Ausblick Das Management der Zumtobel Group beurteilt die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage als nach wie vor angespannt. Diese macht es schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2024/25 vorauszusagen. Der weitere Kriegsverlauf in der Ukraine sowie im Nahen Osten, die Entwicklung der Preise für Energie, Rohstoffe und Transport, erneut höhere Personalkosten sowie die Entwicklung der Inflations- und Zinssituation werden einen wesentlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den Erfolg der Zumtobel Group haben. Vor diesem Hintergrund und mit Hinweis auf die genannten Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand der Zumtobel Group für das Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz zumindest leicht über Vorjahresniveau. Die bereinigte EBIT-Marge wird zwischen 3% bis 6% erwartet.

