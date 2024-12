Der DAX kennt in dieser Woche kein Halten. Gestern packte er noch einmal ein Plus von 1,08 Prozent drauf und schloss bei 20.232 Punkten. Auch in den USA gab es neue Rekorde. Nur in Asien läuft es nicht ganz so rund.Tech-Giganten wie Meta setzen zunehmend auf Atomkraft, um den steigenden Energiebedarf für KI-Anwendungen nachhaltig zu decken, während Unternehmen wie Marvell durch starke Nachfrage nach KI-Chips und neue Partnerschaften glänzen. Hugo Boss zeigt erste Erholungstendenzen nach Kursverlusten, ...

