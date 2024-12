EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation

Viromed Medical AG: Kooperation zwischen relyon plasma GmbH und Viromed Medical GmbH Pinneberg/Regensburg, 5. Dezember 2024 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65) informiert über die Kooperation ihrer Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH mit der relyon plasma GmbH, einer Tochtergesellschaft der TDK Electronics AG (Link zur Originalmitteilung: https://www.relyon-plasma.com/kooperation-zwischen-relyon-plasma-und-viromed/ ). Die relyon plasma GmbH, eine Tochtergesellschaft der TDK Electronics AG, und die Viromed Medical GmbH forschen gemeinsam an der Anwendung von kaltem Atmosphärendruckplasma in der Medizin. Hierbei ist relyon plasma für die Entwicklung der Technologie zuständig, die Plasma einsetzt. Viromed ist innerhalb der Kooperation für die Zulassung des Gerätes sowie für den Vertrieb zuständig. Die Viromed Medical GmbH beschäftigt sich seit 2004 Grundlagenforschung zu Viren und Bakterien und revolutioniert die Medizintechnik durch den Einsatz von kaltem atmosphärischem Plasma in der Raumluftreinigung, Wundheilung oder Intensiv-Medizin. Plasma in der Dermatologie

Auf Basis der Piezoelectric Direct Discharge Technologie von relyon plasma hat Viromed das ViroCAP® System entwickelt. Mit diesem Gerät soll kaltes Atmosphärendruckplasma in der Dermatologie eingesetzt werden. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, beschreibt den Behandlungsansatz so: "Die Behandlung mit dem ViroCAP® aktiviert körpereigene Regenerationsprozesse. Dieser Prozess entsteht mit Hilfe reaktiver Spezies, durch die der Zellstoffwechsel angeregt wird. So soll insgesamt der ganze Wundheilungsprozess aktiviert werden." Auf der Arab Health, der globalen Ausstellung für das Gesundheitswesen in Dubai, präsentiert relyon plasma von 27. - 30. Januar 2025 neben den Bestandsprodukten PiezoBrush PZ3 und MediPlas-System erstmals auch das ViroCAP® System von Viromed. MediPlas RONS-Generator in der Infektionsforschung

Darüber hinaus untersuchen die beiden Firmen zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Expertennetzwerk BREATH (Biomedical Research in End-stage and Obstructive Lung Disease Hannover) aus dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung (DZL) und dem Helmholtz Institut für Infektionsforschung (HZI), die desinfizierende Wirkung von Plasma anhand des MediPlas RONS-Generator (Reactive oxide and nitrogen species) in der Infektionsforschung. Ziel der Kooperation ist die Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Kaltplasma zur Abtötung von Bakterien in den Atemwegen, um Ventilator-assoziierte Pneumonie (VAP) zu verhindern. Ziel ist es, eine neuartige, nicht-antibiotische Präventionsmaßnahme zu entwickeln, die Patienten vor dieser schwerwiegenden Komplikation schützt. Als Partner von Viromed wird relyon plasma die Prototypen für die Anwendung etablieren und die standardisierte Generierung von Kaltplasma sowie dessen Charakterisierung und Konstanz in der Versuchsdurchführung sicherstellen. Die Verwertungsrechte liegen bei der Viromed Medical AG. Simona Lerach, Geschäftsführerin der relyon plasma GmbH, fasst die Kooperation zusammen: "Wir freuen uns, mit Viromed einen innovativen Partner im medizinischen Bereich gefunden zu haben, der mit unseren Komponenten eingehend zum Einsatz von kaltem Atmosphärendruckplasma in der Medizin forscht und entwickelt." Über die Viromed Medical AG: Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. Über relyon plasma GmbH: Die relyon plasma GmbH mit Sitz in Regensburg, ein Tochterunternehmen der TDK Electronics AG, versteht sich getreu dem Motto "rely on plasma" als professioneller Anbieter von innovativen Plasmasystemen und Dienstleister für kundenspezifische Prozesslösungen. Dank langjähriger professioneller Branchenerfahrung bietet relyon plasma ein breites Spektrum an spezialisierten Plasmakomponenten für manuelle Anwendungen und Inline-Prozesse an. Dabei werden mithilfe von Atmosphärendruckplasma verschiedenste Oberflächen desinfiziert, gereinigt, modifiziert und funktionalisiert. Die Materialien können dadurch optimal für das Kleben, Lackieren und Bedrucken vorbereitet werden. Kontakt Viromed Medical AG Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de Kontakt reylon plasma GmbH relyon plasma GmbH

Osterhofener Str. 6

93055 Regensburg

Andrea Eichinger

+49 941 60098270

andrea.eichinger@tdk.com

www.relyon-plasma.com



