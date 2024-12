Hytera, ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat seine neueste Innovation im Bereich Professional Mobile Radio (PMR), die DMR-Trunking-Cube-Basisstation DS-6250S Ende November 2024 in einem mit Spannung erwarteten Webinar offiziell vorgestellt.

Hytera bietet drei DMR-Infrastrukturserien an, darunter DMR Trunking Pro-, Lite- und Cube-Basisstationen, die weltweit in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen, Transportwesen und verschiedenen Unternehmen weit verbreitet sind. Die Vorstellung der DS-6250S soll die Fähigkeit der DMR Trunking Cube-Serie weiter verbessern, Fachleuten zuverlässige und vielseitige Gruppenkommunikation und Zusammenarbeit in verschiedenen industriellen Umgebungen zu ermöglichen.

Erweiterte Funktionalitäten und Flexibilität

Die DS-6250S ist eine hochmoderne DMR-Tier-III-Basisstation, die fortschrittliche softwaredefinierte Funk- (SDR) und Mehrträgertechnologien nutzt. Sie verfügt über einen hochintegrierten, kompakten Formfaktor, wiegt nur 16,7 kg und hat ein Volumen von 20 Litern. Dieses kleine, aber leistungsstarke Design ermöglicht einen einfachen Transport und eine unkomplizierte Installation, wodurch die Einrichtungskosten erheblich gesenkt werden. Die Schutzart IP68 und der 20-kA-Blitzschutz gewährleisten eine zuverlässige Leistung selbst unter den härtesten Bedingungen im Freien.

Optimierte Frequenznutzung

Der DS-6250S basiert auf einer fortschrittlichen Mehrträgertechnologie, nutzt Trägerabstände über 50 kHz und unterstützt DMR-Trunking-Simulcast, sodass mehrere Basisstationen im Netzwerk dieselbe Frequenz nutzen können. Diese effiziente Frequenznutzung maximiert die Kommunikationskapazität und minimiert gleichzeitig die Frequenzanforderungen, was sie zu einer idealen Lösung für Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen macht.

Kostengünstig und skalierbar

Der DS-6250S unterstützt die Erweiterung der Trägerkapazität ohne zusätzliche Hardware. Durch die Nutzung von Multi-Carrier- und SDR-Technologien kann eine einzelne Basisstation bis zu 8 Träger (UHF) oder 4 Träger (VHF) durch Remote-Software-Updates unterstützen, wodurch eine physische Neukonfiguration oder Rekonstruktion überflüssig wird. Diese Fähigkeit vereinfacht sowohl die Netzwerkerweiterung als auch reduziert die damit verbundenen Kosten und Ausfallzeiten erheblich.

Geringerer Stromverbrauch

Der DS-6250S wurde mit Blick auf Effizienz entwickelt und verbraucht weniger als 350 W nur ein Drittel der Leistung herkömmlicher Basisstationen. Das energiesparende Design reduziert den Bedarf an großen Akkus, was zu erheblichen Einsparungen bei den Strom- und Mietkosten für den Standort führt. Die Kompatibilität mit Solarstromsystemen ermöglicht auch den einfachen Einsatz in abgelegenen Gebieten. Darüber hinaus macht das effiziente Wärmeableitungsdesign eine spezielle Klimaanlage überflüssig, was die Betriebskosten weiter senkt.

Hohe Zuverlässigkeit und große Reichweite

Die neue Basisstation ist auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über ein redundantes Design und Tri-Diversity-Empfang. In Szenarien, in denen mehrere Basisstationen mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, können bei einer Fehlfunktion einer Station die anderen weiterhin Dienste bereitstellen. Darüber hinaus gewährleistet die maximale Ausgangsleistung von 50 W eine umfassende Abdeckung, wodurch sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist, in denen eine zuverlässige Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist.

Einfache Bereitstellung und effiziente Vernetzung

Die Basisstation DS-6250S kann an der Wand, an einem Mast, an einem Fahrzeug oder an einem Anhänger montiert werden. Sie ist sowohl mit Glasfaser- als auch mit LAN-Ports für die kabelgebundene Kaskadierung ausgestattet und unterstützt externe drahtlose Verbindungen, wodurch eine nahtlose Konnektivität mit bestehenden Netzwerken gewährleistet wird. Die DS-6250S kann unabhängig vernetzt oder mit anderen Basisstationen der DMR Trunking Pro- und Lite-Serie kombiniert werden.

Die Markteinführung des DS-6250S spiegelt Hyteras kontinuierliches Engagement für Innovation und Exzellenz in PMR-Technologien wider. Es bietet Anwendern eine leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Lösung, die auf die Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten ist.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für geschäftskritische und einsatzkritische Benutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unseren Kunden ermöglichen, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfalleinsätzen mehr zu erreichen.

