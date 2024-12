NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 3,80 auf 4,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Bereich Bergbau und Stahl zeichneten sich im ersten Quartal noch "zyklische Schmerzen" ab, bevor der Trend längerfristig nach oben zeigen dürfte, schrieb Analyst Dominic O'Kane in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. M&A, also Fusionen und Übernahmen, prägten das Bild für Minenwerte. Kupfer sei das "must have Metall". Im Stahlbereich gibt es aktuell kein "Overweight"-Votum. Die Bewertungsbasis für seine Kursziele rollte O'Kane separat auf Ende 2026 nach vorne./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 21:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007500001