Die Aktie von H&R steht beinahe symptomatisch für viele deutsche Smallcaps. So laufen die Geschäfte des Spezialchemie-Unternehmens schon eine ganze Weile nicht wirklich gut, aber wie sollten sie auch im aktuell konjunkturell so schwierigen Umfeld? Andererseits bewegt sich H&R mit einem für 2024 zu erwartenden EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf einem Niveau, ... The post H&R: Ungewöhnliche Kennzahlen-Mixtur appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...