Der schwedische Wärmekraftsysteme-Hersteller Climeon AB verzeichnet weiterhin eine negative Kursentwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs fiel am 6. Dezember 2024 um 1,43 Prozent auf 0,0275 EUR, was die anhaltende Abwärtsbewegung der letzten Wochen fortsetzt. Im vergangenen Monat summierte sich der Wertverlust bereits auf über 16 Prozent, während die Marktkapitalisierung auf 9,7 Millionen Euro geschrumpft ist.

Finanzielle Kennzahlen unter Druck

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens spiegeln die herausfordernde Situation wider. Mit einem negativen Cashflow und einem KGV von -1,13 für 2024 steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Die Aktie notiert zwar 53,82 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

