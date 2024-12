Der dänische Schifffahrtskonzern Dampskibsselskabetorden AS verzeichnete am 7. Dezember einen marginalen Kursrückgang von 0,04 Prozent auf 28,15 Euro. Die Aktie des Unternehmens, das derzeit 329 Trockenladungsschiffe und 128 Produktentankschiffe betreibt, bewegt sich damit weiterhin in einem verhaltenen Marktumfeld. Im laufenden Monat summiert sich der Wertverlust auf 1,30 Prozent.

Aktuelle Bewertungskennzahlen zeigen günstige Einstufung

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich zum Jahresende 2024 auf attraktivem Niveau. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,33 für das Jahr 2024 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,34 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 899,2 Millionen Euro.

