NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. In Gesprächen habe der Kochboxenversender erklärt, dass das US-Arbeitsministerium nicht gegen ihn ermittle, sondern gegen den Personalvermittler Midway Staffing, mit dem er nicht mehr zusammenarbeite, schrieb Analyst Giles Thorne in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einem Medienbericht über Kinderarbeit an einem Produktionsstandort. Kursverluste wären daher aus Sicht des Experten nicht gerechtfertigt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 02:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 02:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408