Düsseldorf, 09. Dezember 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat 50,1 % der Aktivitäten der FirstWire GmbH mit Sitz in Köln übernommen. Firstwire ist eine digitale Plattform für B2B-Finanzierungslösungen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2015, der Livegang der Plattform erfolgte im Jahr 2016. Primäre Kunden sind Kommunen, große Bestandshalter von Immobilien sowie Investoren aus dem In- und Ausland. Bestandskunden sind unter anderem Vonovia SE, Grammer AG, TAG Immobilien AG sowie einzelne Kommunen in Deutschland. Pro Jahr werden an FirstWire Finanzierungsplatzierungen von über 1,2 Mrd. Euro auf der Plattform angetragen. Das Closing der Transaktion wird für Januar 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Michael Dreiner, Geschäftsführer bei FirstWire: "Wir freuen uns mit The Platform Group den idealen Partner für den weiteren Ausbau unserer B2B-Finanzierungsplattform gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir das Serviceangebot erweitern und das Spektrum an digitalen, professionellen Finanzierungslösungen einer breiteren Kundschaft zugänglich machen." Ziel von FirstWire ist es, zum einen im derzeit noch stagnierenden Markt für Immobilienfinanzierung ab 2025 neue Partner auf die Plattform zu integrieren. Dies vor dem Hintergrund, dass niedrigere Zinsen und ein Anstieg des Transaktionsmarktes für das Jahr 2025 erwartet werden. Zum anderen sollen durch eine weitere Optimierung der Plattformsoftware von FirstWire die digitalen Antrags- und Platzierungsprozesse für die B2B-Kunden weiter verbessert werden. Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Mit FirstWire nehmen wir erstmals eine Übernahme im Bereich Finanzplattformen vor. Wir stärken damit aktiv unser Segment Service Goods und planen, in diesem Bereich auch in 2025 aktiv hinzuzukaufen. Im Rahmen unserer antizyklischen Investitionsstrategie sehen wir derzeit gute Marktchancen." The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 24 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 26 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert. Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



