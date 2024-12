FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben ihren Erholungskurs am Montag fortgesetzt. Mit einem Anstieg um 3,7 Prozent auf 4,16 Euro unternahmen sie einen Versuch, sich weiter von der seit einem Jahr abfallenden 200-Tage-Linie nach oben abzusetzen. Ende vergangener Woche hatten sie die Indikatorlinie für den langfristigen Trend schon überschritten, wobei ihnen am Donnerstag bei 4,18 Euro die Luft ausgegangen war. Am Montag blieb die Aktie knapp unter diesem Vorwochenhoch, das den höchsten Stand seit Anfang Juli widerspiegelt.

Nachrichtlich wurde am Montag auf einen Stahlgipfel im Bundeskanzleramt verwiesen. Im Detail ging es unter Börsianern um die Idee, dass sich Deutschland am Stahlgeschäft des Industriekonzerns beteiligen könnte, das an einem neuen Geschäftsplan arbeitet. In Berlin gehe es am Montag um konkrete Maßnahmen, um die Stahlherstellung in Deutschland zu sichern, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Auf die Frage, ob der Staat bei Thyssenkrupp Stahl einsteigen sollte, sagte er der Funke Mediengruppe: "Ich nehme jetzt keine Option vom Tisch."/tih/jha/