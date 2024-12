DJ Opel-Chef Huettl wird zusätzlich neuer Deutschland-Chef von Stellantis

DOW JONES--Opel-Chef Florian Huettl verantwortet ab sofort zusätzlich zu seiner Funktion als CEO von Opel/Vauxhall auch das Deutschlandgeschäft des Mutterkonzerns Stellantis. Diese Bündelung werde die Effizienz steigern und profitables Wachstum unterstützen, teilten die beiden Unternehmen mit. Huettl verantwortet in seiner neuen Funktion zusätzlich die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Marken Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Leapmotor International und Peugeot. Er tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Lars Bialkowski an, der seit 10. Januar 2023 die Position des Deutschland-Chefs von Stellantis innehat.

"Wir wollen unsere Organisation in Deutschland durch eine gezielte Steuerung und mit Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit in und außerhalb des Unternehmens stärken", sagte Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe und CEO Stellantis Pro One, laut Mitteilung.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2024 11:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.