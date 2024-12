Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG baut seine Präsenz in Italien weiter aus. Das Unternehmen hat zwei neue Solarprojekte in der Region Emilia-Romagna mit einer Gesamtleistung von 18,4 Megawatt von Hive Energy und Sunleonard Energy erworben. Die Anlagen in Cobu und Massarenti, die sich südlich von Ferrara befinden, sollen bis Ende 2025 fertiggestellt werden und jährlich etwa 28 Gigawattstunden grünen Strom erzeugen. Die Installation erfolgt auf einachsigen Trackern, wobei ein langfristiger Stromabnahmevertrag mit einem Industriekunden geplant ist.

Stärkung der europäischen Marktposition

Die Übernahme markiert eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Encavis und Hive Energy, die bereits bei spanischen Projekten wie Fundici und La Florida etabliert wurde. Die strategische Bedeutung der neuen Solarparks liegt besonders in ihrer Nähe zu industriellen Stromabnehmern, was das Potenzial für langfristige Abnahmeverträge erhöht und die Position von Encavis im italienischen Markt weiter festigt.

